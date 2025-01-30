Başkan Ünlüce, Eskişehir Gezisi'nde Kadınlarla Bir Araya Geldi

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, "Eskişehir Gezisi" kapsamında Mihalgazi ilçesinden kente gelen kadınlarla buluştu. Sakarı Vadisi'nin Eskişehir'in en bereketli toprakları olduğunu söyleyen Başkan Ünlüce, "Maalesef son zamanlarda bölgede madencilikle ilgili pek çok şey duyuyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak toprağımızı, suyumuzu, havamızı ve doğamızı korumak için hukuksal süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

"Eskişehir Gezisi" kapsamında Mihalgazi ilçesinden kente gelen kadınlar, Eskişehir'deki müzeleri ve tematik parkları gezdi. Kadınlar daha sonra Başkan Ünlüce ile Kentpark'ta bir araya geldi.

Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinin Eskişehir'deki mikroklima özelliğe sahip sadece iki ilçe olduğunu belirten Başkan Ünlüce, son zamanlarda bölgenin madencilik faaliyetleri ile anılmasının son derece üzüntü verici olduğunu söyledi. Başkan Ünlüce, şunları kaydetti:

"Sarıcakaya ve Mihalgazi sadece Eskişehir'i değil birçok şehrimizi büyük ölçüde doyuran ilçelerimiz. Sakarya Vadimizin toprağını, suyunu, havasını korumak da hepimiz için çok önemli. Maalesef son zamanlarda bölgede madencilikle ilgili pek çok şey duyuyoruz. Biz de bununla ilgili her zaman sizin yanınızdayız. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak hukuksal süreci yakından takip ediyoruz. Ben de bir kadın belediye başkanı ve bir anne olarak evlatlarımızı sağlıklı besinlerle doyurmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bölgemizde ne kadar sağlıklı ürünler yetiştirebilirsek Eskişehir'i ve Türkiye'yi eskiden olduğu gibi doyuran, besleyen, şifalandıran bir yer olduğunu unutmamalıyız. Maden gelirse istihdam sağlanacak, bölge gelişecek, para kazanacaksınız diyorlar ama bunların hepsi geçici şeyler. Kalıcı olan orada bereket, sağlık, şifa ve toprağın, suyun her zaman bereketli olması, sağlıklı olmasıdır. Ne yazık ki topraklarımız, suyumuz, havamız, doğamız hızla kirleniyor. Buna karşı birlikte mücadele etmeliyiz."