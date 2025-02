Başkan Ünlüce, ESMEK Kursiyerleriyle Buluştu

Güncel

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ESMEK kursiyerleriyle bir araya geldi. Kursiyerlerle sohbet edip taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, "ESMEK, yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir dayanışmanın simgesidir. Sizler, her biriniz birer başarı hikayesiyle bu toplumu daha parlak bir geleceğe taşıyorsunuz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, ESMEK kursiyerleri ile bir araya geldi. 71 Evler Mahallesi ve Emek Mahallesi'ndeki ESMEK binalarını ziyaret eden Başkan Ünlüce, burada kursiyerlerle sohbet etti, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocukların isteği üzerine Başkan Ünlüce, verilen kağıtlara duygu ve düşüncelerini yazdı.

"Hayallerimizi paylaşmak, bana büyük bir ilham kaynağı oluyor"

Her zaman Eskişehirlilerle iç içe olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Ünlüce, "Sizlerle buluşmak, birbirimizin deneyimlerini dinlemek ve hayallerimizi paylaşmak, bana büyük bir ilham kaynağı oluyor. 'Her Ev Bir Atölye' düşüncesiyle çıktığımız bu yolda, 2001 yılından itibaren 300 binin üzerinde kursiyerimize, 254 branşta eğitim verme fırsatını bulduk. Bu, büyük bir başarıdır. Çünkü bizler, Eskişehir'in her köşesinden gelen değerli vatandaşlarımıza, hayatlarına dokunabilecek yeni beceriler kazandırmayı, sizlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı hedefledik. Bugün burada farklı yaş gruplarından, farklı mesleklerden gelen insanlarımızla bir arada olmak, bu süreçte sizin gibi değerli kursiyerlerle sohbet etmek, sizin hikayelerinizi duymak benim için çok kıymetli. Her birinizin buraya gelerek zamanınızı, emeklerinizi, hayallerinizi bizimle paylaşıyor olmanız, bu yolculuğun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

"Hedefimiz sadece size bilgi aktarmak değil, potansiyelinizi keşfetmenize yardımcı olmaktır"

ESMEK kurslarının çok önemli olduğu vurgulayan Başkan Ünlüce, sözlerini şöyle tamamladı:

"ESMEK, yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir dayanışmanın simgesidir. Sizler, bu sürecin en değerli parçalarısınız. Her birinizin eğitimi ve gelişimi, toplumsal hayata katkı sağlamaktadır. Burada kazandığınız her yeni beceri, hem kişisel anlamda sizi güçlendiriyor, hem de Eskişehirimizi daha güzel, daha güçlü bir yer haline getiriyor. Unutmayın ki, bizler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, her zaman yanınızdayız. Eğitimlerimiz, kurslarımız, seminerlerimiz ve atölyelerimizle sizlere daha fazla fırsat sunmak, hem kişisel hem de mesleki anlamda her birinizin potansiyelini en üst seviyeye çıkartmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün ve bundan sonra da birlikte büyümeye, birlikte güçlenmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki, toplumsal gelişim ancak herkesin katkısıyla mümkün olur. Sizler, her biriniz birer başarı hikayesiyle bu toplumu daha parlak bir geleceğe taşıyorsunuz. Hedefimiz sadece size bilgi aktarmak değil, aynı zamanda kişisel potansiyelinizi keşfetmenize ve güçlendirmenize yardımcı olmaktır. Bu sürecin sonunda sizlerin daha yetkin, daha özgüvenli ve daha mutlu bireyler olarak hayatınıza devam edeceğinize yürekten inanıyorum. Birlikte daha güzel bir Eskişehir ve daha parlak bir gelecek için hep birlikle el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz."