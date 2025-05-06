Başkan Ünlüce Esnaf ve Üretici Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Ünlüce Esnaf ve Üretici Kadınlarla Buluştu

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, esnaf ziyaretleri kapsamında İsmet İnönü Caddesi'ndeki işletmeleri ve Hanımeli Sokağı'ndaki kadın üreticileri ziyaret ederek, talepleri dinledi ve kadın emeğinin destekleneceği mesajını verdi.

06.05.2025 16:13  Güncelleme: 17:05
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İsmet İnönü Caddesi esnafını ve Hanımeli Sokağı'nda üretim yapan kadınları ziyaret etti. Ünlüce, "Sahada aldığımız her öneri, çalışmalarımız için kıymetli bir yol haritası oluşturuyor" dedi.

Vatandaşları ziyaret etmeye devam eden Başkan Ünlüce, esnafın ve vatandaşların talep ve önerilerini yüz yüze dinliyor. Ünlüce, bu kapsamda İsmet İnönü Caddesi esnafıyla ve Hanımeli Sokağı'ndaki üretici kadınlarla bir araya geldi.

İş yerlerini tek tek dolaşan Ünlüce; esnafla sohbet ederek, beklenti ve önerileri dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

Hanımeli Sokağı'nda üretici kadınların el emeği göz nuru ürünlerini de inceleyen Ünlüce, kadın emeğinin her alanda destekçisi olacaklarının altını çizdi.

Ünlüce, ziyaretlerine ilişkin, "Sahada aldığımız her öneri, çalışmalarımız için kıymetli bir yol haritası oluşturuyor. Büyük bir nezaketle taleplerini ileten, bizlere içtenlikle kapılarını ve gönüllerini açan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Başkan Ünlüce Esnaf ve Üretici Kadınlarla Buluştu - Son Dakika

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