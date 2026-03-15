Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'den Bayram Öncesi Kent Merkezine Ziyaret

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye (EBB) Başkanı Ayşe Ünlüce, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bayram öncesi çarşıdaki hareketliliği yerinde görmek isteyen Başkan Ünlüce, özellikle Hamamyolu Caddesi boyunca esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan Bayramı öncesi çarşı merkezine gerçekleştirdiği ziyarette esnafa hayırlı işler dileyen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ünlüce'ye Başkan Danışmanı Ayhan Kavas eşlik etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Ünlüce, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bayram sevincini paylaştı.

Ünlüce, "Bayramın yaklaşmasıyla birlikte çarşı merkezinde yaşanan hareketliliğe tanıklık ederek bayram alışverişi yapan hemşehrilerimizin heyecanına ortak olduk. Çarşımızın o güzel bayram telaşı, güler yüzlü esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımızın neşesi şehrimize ayrı bir canlılık katıyor. Esnafımıza bereketli kazançlar diliyor, tüm hemşehrilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.