Başkan Ünlüce, Taksicilerle Bir Araya Geldi

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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kentte görev yapan taksi esnafıyla bir araya geldi. Taksicilerin taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce, "Halkımızın ihtiyaçlarına uygun ve sürdürülebilir çözümler üretmenin temel taşı, ortak akıldır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Eskişehir'de çalışan taksi esnafıyla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda bir araya geldi. Salonda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Bükülmez, daire başkanları, şube müdürleri de hazır bulundu.

Yaşadıkları sorunları ve taleplerini anlatan taksi esnafı, Başkan Ünlüce'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.

"Ortak akılla çözümler üretmeye devam edeceğiz"

Eskişehir'i ortak akıllı yönettiklerini söyleyen Başkan Ünlüce, "Halkımızın ihtiyaçlarına uygun ve sürdürülebilir çözümler üretmenin temel taşı ortak akıldır. Eskişehir'in ulaşımında önemli bir rol üstlenen taksicilerimizin yanında olmaya, ortak akılla çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu verimli toplantının şehrimize hayırlı olmasını diliyor, vakit ayırdıkları için taksi esnafımıza teşekkür ediyorum" dedi.