Başkan Ustaoğlu: Konya'dan İktidar Meşalesini Yakmak İstiyoruz

(KONYA) - Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, " Konya'dan iktidar meşalesini yakmak istiyoruz. Konya'nın vakti gelince doğru karar vereceğine ben inanıyorum" dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, partisinin Konya'da yapılacak "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Konya'dayız Genel Başkanımızı bekliyoruz. Konya'nın coşkusuna ortak olmak istiyoruz ve Konya'dan iktidar meşalesini yakmak istiyoruz. Ben çiftçi memleketi olan Konya'da tamamıyla bu sıkıntıları ortak yaşadığı bu havada Konya'nın vakti gelince doğru karar vereceğine ben inanıyorum ve CHP iktidara hazır diyorum" ifadesini kullandı.