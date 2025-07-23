Başkan Yalçın\'dan Basın Bayramı Mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, basının, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu bildirdi.

Tarafsız, çıkar gözetmeyen ve yapıcı eleştirilerle yöneticilere ışık tutan basının, toplumsal gelişim için önemli bir güç olduğuna değinen Yalçın, "Gece gündüz, fedakarca görev yapan tüm basın mensuplarımızın bayramını kutluyor, her zaman iyi ve güzel haberlerle vermelerini temenni ederek işlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.