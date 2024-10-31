Başkan Yalçın, Öğrencilerle Kariyer Günleri'nde Buluştu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, OSB Teknik Koleji'nin düzenlediği "Kariyer Günleri" programında öğrencilerle bir araya geldi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki okulun konferans salonunda düzenlenen programa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, idareciler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Burada konuşma yapan Yalçın, hayatındaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.
Yalçın, konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.
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