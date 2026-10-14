Başkan Yayla Babaeski'de durak çalışmasını inceledi, Vize'de HAREZMİ eğitimi verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Yayla Babaeski'de durak çalışmasını inceledi, Vize'de HAREZMİ eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkan Yayla Babaeski\'de durak çalışmasını inceledi, Vize\'de HAREZMİ eğitimi verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Yüksek Hızlı Tren Garı alanı içinde yapılacak minibüs ve taksi durağı için çalışmaları inceledi. Vize'de öğretmenlere HAREZMİ Eğitim Modeli eğitimi verildi ve modelin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu yürütüleceği belirtildi.

Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, Babaeski Yüksek Hızlı Tren Garı alanı içerisinde yapılacak minibüs ve taksi durağı için çalışmaları inceledi.

Yayla, gar alanını gezerek durakların uygun konumları, ulaşım güzergahları ve trafik düzenlemelerine ilişkin yetkililerle değerlendirmede bulundu.

Babaeski'nin gelişen ulaşım ağına uygun, vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Yayla, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde hizmet vermeye devam ettiklerini kaydetti.

Öğretmenlere HAREZMİ Eğitim Modeli eğitimi verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan öğrencilerin gerçek yaşam problemlerini veriye dayalı ve disiplinler arası bir yaklaşımla çözmesini amaçlayan HAREZMİ Eğitim Modeli'ne ilişkin Vize ilçesinde öğretmenlere eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, koordinatör öğretmen Serkan Karakaş'tan eğitime ilişkin bilgi aldı, öğretmenlerin çalışmalarını inceledi.

Akdemir, HAREZMİ Eğitim Modeli'nin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu olarak yürütüleceğini söyledi.

Bu eğitim modelleriyle disiplinler arası öğrenme, iş birliği ve problem çözme becerilerini geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Akdemir, yenilikçi eğitim yaklaşımlarını çok önemsediklerini belirtti.

Akdemir, HAREZMİ Eğitim Modeli'nin yaygınlaştırılması ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Türkiye YüzyılıYerel HaberlerFırat YaylaHarezmiEğitimGüncelVizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı Şampiyon şef restoranını geçici olarak kapatıyor: Nedeni duyanları duygulandırdı
Elektrikli araç alarmı Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı Elektrikli araç alarmı! Türkiye dahil çok sayıda ülkede yasaklandı
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı
10:41
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız
Ekmeğini yediği şehri kötülemişti! Eski başkan rezilliğini anlattı: Sen kimsin çapsız?
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
09:58
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
09:13
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi
Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
09:06
Esenyurt’ta can pazarı Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Esenyurt'ta can pazarı! Sel sularına kapılan kadını son anda kurtardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 10:45:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Başkan Yayla Babaeski'de durak çalışmasını inceledi, Vize'de HAREZMİ eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei