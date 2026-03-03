Başkan Yazıcıoğlu Kemer Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, mahalle ziyaretleri kapsamında Kemer Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mahalle Muhtarı Turgay Akıntaş, belediye başkan yardımcıları ve teknik birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyarette mahalle sokakları adım adım gezildi, vatandaşların talep ve önerileri yerinde dinlendi.

Mahalle sakinleriyle birebir görüşen Başkan Yazıcıoğlu, iletilen sorun ve ihtiyaçların, giderilmeleri noktasında çalışma planına dahil edileceğini ifade etti. Yazıcıoğlu, çözüm odaklı üretken belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Başkan Yazıcıoğlu, "Bizim belediyecilik anlayışımız makamda değil, sahada şekilleniyor. Her mahallemizin ihtiyacını yerinde tespit etmek, hemşehrilerimizin sesini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Kemer Mahallemizde bizleri samimiyetle karşılayan tüm komşularıma ve kıymetli muhtarımıza teşekkür ediyorum. İletilen her talebin takipçisi olacağız. Tokat'ımızın tüm mahallelerini ziyaret etmeye, hemşehrilerimizin istek ve taleplerini yerine getirmeye canla başla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.