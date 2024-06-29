Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre ve Şehzadeler Belediye Başkanlarına iadeiziyarette bulundu

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a iadeiziyarette bulundu. Başkan Zeyrek, birlikte güzel çalışmalara imza atacaklarını vurgulayarak, "Bu birlikteliğimiz ve gücümüz umarım ki hem Manisa'ya hizmet olarak dönecek hem de ülkemizin gurur kaynağı olan bir şehrimiz olacak" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, ilk olarak Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Zeyrek'e Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste ile Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan eşlik etti. Yunusemre Belediye Başkanı Musa Semih Balaban, Yardımcıları Mehmet Mesut Doğan, Emine Özge Arslan, Haydar İzci, Ali Kuyumcu ve Yusuf Ataç ile Başkan Zeyrek'i karşıladı.

"Takım kaptanı olarak güzel bir ekip liderliği yapıyor"

Başkan Zeyrek'i ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Balaban, "Başkanımızı belediyemizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Bu başarıda onun da çok büyük rolü var. 14 belediyemizin takım kaptanı olarak güzel bir ekip liderliği yapıyor. Gelir gelmez güzel işlere imza attı. Suda indirim konusunda verdiği sözü de tuttu. Biz de kendisi ile bu yolu yürüyeceğiz. Nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"75 yıllık bir umudu yeşertmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Üstlendikleri sorumluluğun bilinci ile hareket ettiklerini vurgulayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "Bu, Manisa'm için özlenen bir tabloydu. 75 yıllık bir umudu yeşertmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu başarı, tüm başkanlarımızın birlikteliği ile kazanılmış bir başarıdır. En önemlisi bizlere güvenen Genel Başkanımızın memleketi olması, Manisa'mızın ülkemiz üzerindeki başarısın da bir göstergesi oldu. Onun temsiliyeti bizler ve sizler için de çok önemli. Kendisini de mahcup etmeyecek şekilde hem belediyecilik hem de vatandaşa hizmet anlamında elimizden gelen tüm çalışmaları birlik beraberlik içerisinde yapacağız" diye konuştu.

"Vatandaşı duymayan bir belediye vardı"

Seçim sürecini geride bıraktıklarını, tüm belediye başkanları ile Manisa'ya birlik ve beraberlik içerisinde hizmet edeceklerini belirten Başkan Zeyrek, açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:

"Vatandaşımız seçim boyunca feryat ediyordu. Onları duymayan bir belediye vardı. Biz seçim boyunca vatandaşımızın derdini dinledik. Geldiğimiz günden bu yana da dertlere derman olmaya gayret gösteriyoruz. Umarım ki vatandaşlarımız 5 yılın sonunda 'biz doğru tercih yapmışız, sorunlarımızı çözen bir belediye başkanımız var' diyecekler. Bunu hep birlikte yapacağız. Birlikteliğimiz çok uzun süredir devam ediyor. Bu da başarının en güzel bütünleştiricisi olacaktır. 75 yıl sonra Manisa'ma, Yunusemre'me bu güzel onur ve gururu yaşattığınız için teşekkür ve tebrik ediyorum. Bundan sonra da yapacağımız ortak projelerde hem Yunusemre'mize hem Manisa'mıza hayırlı olmasını diliyorum. Sayın başkanımız Balaban'a ve ekip arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Ben her zaman için şunu söylüyorum, biz bir koltuğu emanet ettik, emaneti başkanlarımız en iyi şekilde taşıdılar, iyi ki emanet etmişiz. Bu birlikteliğimiz ve gücümüz umarım ki hem Manisa'ma hizmet olarak dönecek hem de ülkemizin gurur kaynağı olan bir şehrimiz olacak."

Konuşmaların ardından hediye takdiminde bulunuldu.

Başkan Zeyrek'ten Başkan Durbay'a ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yunusemre Belediyesi ziyaretinin ardından Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ı da makamında ziyaret etti. Ziyarette, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Yenal Yıldırım ve Hakan Şimşek de yer aldı. Başkan Durbay ile iadeiziyarette bulunmak ve seçimde gösterdiği başarı için bir kez daha tebrik etmek için bir araya geldiklerini kaydeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, şöyle konuştu:

"Tabii burada hepimizin birlikteliği sonucunda kazanılmış bir başarı var. 75 yıllık bir özlem. Manisa bu yıl çok şükür ilkleri gerçekleştirdi. İlk genel başkanımız, ilk kadın belediye başkanımız, 75 yıl sonra ilk kez kazanılmış belediyeler... Bu başarımızın daim olması için el ele, kol kola yürüyeceğiz. Vatandaşlarımızın emanetini, kimseyi mahcup etmeden, en iyi şekilde temsil edeceğiz. Ortak projelerimiz olacak. 5 yıl sonra da alnımızın akıyla görev sürelerimizi tamamlayacağız."

"Başkanımızı ağırlamak bizim için bir mutluluk"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay da Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i Şehzadeler Belediyesi'nde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Belediyemizde Büyükşehir Belediye Başkanımızı ağırlamak bizim için büyük bir mutluluk. Yıllardır birlikte siyaset yaptığımız bir ağabeyimizi, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ağırlamak ise ayrı bir gurur. Manisa için işbirliğimiz her zaman devam edecek. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza hiç şüphemiz yok. Varlığınız bize mutluluk ve gurur verdiği kadar rahatlık da veriyor. Sizin gibi bir büyükşehir belediye başkanımızın olması, onun desteğini görmek bizi rahatlatıyor. İyi ki varsınız" dedi.

Konuşmaların ardından ortak yürütülecek proje ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.