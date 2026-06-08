Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Kamu Görevlileri Hakkında Açılan Dava, Ana Davayla Birleştirildi - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Kamu Görevlileri Hakkında Açılan Dava, Ana Davayla Birleştirildi

08.06.2026 16:57  Güncelleme: 18:26
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, kusurlu olduğu iddia edilen 6 kamu görevlisi hakkındaki dava ana dosyayla birleştirildi. Duruşma 1 Temmuz'da görülecek.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada olayda kusurları bulunduğu iddia edilen Yunusemre Belediyesi'nde çalışan 6 kamu görevlisi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan kamu davası, olaya ilişkin ana davyla birleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir gelişme yalandı.

Toplam 10 sanığın, "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yargılandığı davada, olayda kusurları bulunduğu iddia edilen Yunusemre Belediyesi'nde çalışan 6 kamu görevlisi hakkında da iddianame tamamlandı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yunusemre Belediyesi'nde çalışan 6 kamu görevlisi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan açılan kamu davasının, aynı olaya ilişkin yürütülen ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.

1 TEMMUZ'DA GÖRÜLECEK DURUŞMADA SAVUNMALARI ALINACAK

Konuya ilişkin açıklama yapan merhum Ferdi Zeyrek'in ailesinin avukatı Necibe Karaoğlanlar, "Yunusemre Belediyesi'nde çalışan; inşaat mühendisi, tekniker, yapı belge görevlisi ve müdürlerden oluşan 6 kişi hakkında iddianame düzenlenerek ana dava dosyasıyla birleştirildi.  Şüphelilerin savunmalarını almak ve 1 Temmuz'da görülecek duruşmada dinlenilmek üzere mahkemece davetiye çıkarıldı" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ferdi Zeyrek'in Ölümüne İlişkin Kamu Görevlileri Hakkında Açılan Dava, Ana Davayla Birleştirildi - Son Dakika

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