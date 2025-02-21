Başkan Zeyrek, Turgutlu'da Ergenekon Kavşağı Çalışmalarını İnceledi

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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Turgutlu programı kapsamında ilçede bir dizi incelemede bulundu. Irlamaz Deresi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zeyrek, Ergenekon Kavşağı ile ilgili ise Karayolları'ndan onay beklediklerini paylaşarak, "Ergenekon Kavşağı'nı 2025 yılı bütçesi içerisine de aldık" dedi.

Başkan Zeyrek, Turgutlu'da bir dizi incelemede bulunurak; ilçeyi yakından ilgilendiren sorunlara ilişkin vatandaşları bilgilendirdi. Kent genelindeki trafik sorunlarına çözüm üretecek projelere ağırlık verdiklerini belirten Başkan Zeyrek, Turgutlu Ergenekon Kavşağı ile ilgili de konuştu.

Başkan Zeyrek, Ergenekon Kavşağı'nda yaşanan trafik sıkışıklığı için projelerini hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Turgutlu'muzun, Irlamaz gibi bir önemli sorunu daha var. O da Ergenekon Kavşağı. Olmazsa olmaz olan bir yatırım. Karayolları ile protokol süresi sona ermiş. Protokol süreci içerisinde maalesef Ergenekon Kavşağı'nın gerekliliğini bizden önceki yöneticilerimiz görmemiş. Biz, tekrardan yeni bir proje hazırladık. Bu projeyi onaylı bir şekilde Karayolları'na sunduk. Ergenekon Kavşağı'nı 2025 yılı bütçesi içerisine de aldık. Karayolları'ndan onay gelir gelmez biz ilk başta Ergenekon Kavşağı'nı Turgutlulu hemşehrilerimin kullanımına açmak istiyoruz. Karayolları'ndan onay gelmezse bunu da tüm şeffaflığıyla Turgutlulu vatandaşlarımla paylaşırım. Çünkü biz, hizmet için bir yola çıktık. Çetin Başkanımla, İlçe Başkanımla, Meclis Üyelerimle kol kolayız, bir bütünüz. Bu hizmet etme aşkımızı engelleyecek olan kamu kurumları olursa da bunu sizlerle paylaşırım. Bu hizmet, devlete edilmiş hizmettir. Turgutlulu vatandaşlara edilmiş bir hizmettir. Hizmet noktasında tüm kamu kurumlarının da bizimle birlikte aynı yolda yürümesini istiyorum."