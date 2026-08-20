Başkanın Aracına Saldıran Şüphelinin Uyuşturucu Kaydı Ortaya Çıktı
İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına saldıran K.S.'nin uyuşturucu suçundan hapis cezası var.
UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli K.S.'nin, çalıntı motosikletle Manisa'dan gediği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Mustafa İÇ/ İZMİR,
Kaynak: DHA
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