Başkent'te "4. Kadın Liderler Zirvesi" Düzenlendi

16.02.2026 10:45  Güncelleme: 11:58
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kocatepe Kültür Merkezi, kadın liderlerin ilham veren hikayelerine ev sahipliği yaptı. Başkent Gençlik Meclisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadın Liderler Zirvesi, bilimden sanata, teknolojiden girişimciliğe kadar pek çok alanda kadınların başarısını vurguladı.

Başkent Gençlik Meclisi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kadın Liderler Zirvesi, ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirildi.

Kocatepe Kültür Merkezi'ndeki zirveye ABB Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, UN Women Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Duygu Arığ, Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin ilk kadın sanayicilerinden Birten Gökyay ise zirvede onur konuğu olarak yer aldı. "Adımı Gör", "Adımı Duy" ve "Adımı Bil" temaları çerçevesinde düzenlenen etkinlikte kadınların iş dünyası ve sosyal yaşamdaki mücadeleleri ile başarı hikayeleri paylaşıldı.

"Amacımız kadınların hak ettikleri yere ulaşması"

Zirvenin açılışında konuşan ABB Genel Sekreter Yardımcısı Çokakoğlu, 2019 yılında "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"ni temel öncelikleri arasına aldıklarını belirterek, kadınları önceleyen politikalar yürüttüklerini söyledi. Kadınların istihdam oranlarına da değinen Çokakoğlu, "Dünyada istihdam oranlarında ve Türkiye'de arzu edilen seviyeler gerçekleştirilememekle birlikte, biz ABB'de özelikle İtfaiye Daire Başkanlığı'mız ve Zabıta Daire Başkanlığı'mıza alacağımız çalışanlarımızda kadın kontenjanlarını artırma yolunda son derece büyük bir çaba sarf ettik. Bütün amacımız kadınların toplumda hak ettikleri yere ulaşmaları ve bu çerçevede saygınlıklarını hiç azaltmadan devam ettirmeleridir. Sözlerimi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki 'Dünya yüzünde gördüğünüz her şey, kadının eseridir" diye konuştu.

ABB Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yorgancılar, bu yıl zirvenin "Kapsayıcı Zirve" mottosuyla gerçekleştirildiğini belirterek, "Biliyoruz ki kapsayıcılık, sadece bir kavram değil. Birlikte var olmanın, birbirini duymanın ve hiçbir sesi geride bırakmamanın adıdır. Güçlü toplumlar, kimsenin dışarıda kalmadığı toplumlar olarak yükselir. Programımız, kadına yönelik şiddet veya güvenlikten, ev içi emeğe, liderlik ve yönetimden, kariyer yolculuklarına, kişisellikten genç kadınların güçlenmesine kadar hayatın en gerçek, en yakıcı ve en dönüştürücü başlıklarını ele alıyoruz" dedi.

UN Women Ülke Direktör Yardımcısı Vekili Duygu Arığ da kadınların küresel ölçekte karşılaştığı eşitsizliklere dikkati çekerek, "Maalesef dünyanın her yerinde kadınlar eğitime, sağlığa, istihdama ve karar alma mekanizmalarına erişimde daha fazla engelle karşılaşıyor. Ücretsiz bakım yükü çok erken yaşlarda kadınların omuzlarına bırakılıyor. Ama tüm bu engellere rağmen şunu görüyoruz; özellikle genç kadınlar durmuyor, beklemiyor, izin istemiyor ve liderlik ediyor. İşte bu zirve tam da bunun göstergesi. Liderlik yalnızca unvanla değil; etkiyle, cesaretle ve dayanışmayla tanımlanır. Eşitlik yoksa adalet yoktur. Adalet yoksa sürdürülebilirlik de yoktur" ifadelerini kullandı.

Kadınların ilham veren adımları

Başkent Gençlik Meclisi Başkanı Hilal Gedik, zirvenin tamamen gençlerin emeğiyle organize edildiğini belirterek, "Ankara markası olmasını dilediğimiz, kadınların ilham veren adımlarını konuştuğumuz zirvemiz tamamen gençler tarafından, toplumsal dayanışmaya hizmet etmesi için organize ediliyor. 'Gör, Duy, Bil' mottosuyla cam tavanlara ve her türlü mobbinge aldırış etmeden kendi hayatının lideri olan kadınları sahnede ağırlıyoruz. Spordan sanata, girişimcilikten pilotluğa kadar hayatın her alanından kadınlar burada" dedi.

Başkent Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Sevgi Nur Gökten ise iki ay süren hazırlık sürecine dikkati çekerek, "Bugün burada yaklaşık bin katılımcılı Kadın Liderler Zirvesi düzenliyoruz. İki aydır çok sıkı bir şekilde çalıştık" diye konuştu.

Onur ödülü Birten Gökyay'a

Zirvede Onur Ödülü'nü, iş dünyası ve sivil toplumun öncü isimlerinden Birten Gökyay aldı. Gökyay, erkek egemen bir dönemde iş hayatında var olma mücadelesini anlatarak, "Babamın adını sürdürmek için erkek olmak gerekmiyordu. Erkeklerin yapabileceği her şeyi yapabileceğimi kanıtlamak istedim. Ankara Sanayi Odası'na kayıtlı ilk kadın sanayicilerden oldum. Birçok ilkleri yaşadım. Gençlere örnek olabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

