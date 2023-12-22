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Ankara'da Yenilenen Ulus Hali Esnaf ve Vatandaşın Beğenisini Kazandı - Son Dakika
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Ankara'da Yenilenen Ulus Hali Esnaf ve Vatandaşın Beğenisini Kazandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen tarihi Ulus Hali, modern, hijyenik ve konforlu haliyle esnaf ve vatandaşların büyük beğenisini kazandı. Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve aslına uygun olarak restore edilen Ulus Hali, esnaf ve vatandaşlar tarafından tam not aldı. Yıllardır el atılmayan tesis, Ankara Büyükşehir Belediyesi sayesinde tertemiz bir hale getirildi ve müşteriler daha rahat alışveriş yapabiliyor.

Ankara\'da Yenilenen Ulus Hali Esnaf ve Vatandaşın Beğenisini Kazandı
22.12.2023 - 20:38,  Güncelleme: 21:09
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Başkentli esnaf ve vatandaştan yenilenen Ulus Hali'ne tam not

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesinin aslına uygun olarak yenileyerek hizmete açtığı tarihi Ulus Hali'nin modern, hijyenik ve konforlu hali esnaf ve vatandaşın büyük beğenisini kazandı.

Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkaracak pek çok projeye imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmalarını tamamladığı tarihi Ulus Hali'ni hizmete açtı.

Avusturyalı mimar Robert Oerley tarafından 1937'de modern bir mimariyle tasarlanan ve 86 yıllık bir tarihe sahip olan Ulus Hali eskisine göre daha modern, hijyenik ve konforlu bir tesis haline dönüştürüldü.

Tarihi yapısının aslına uygun olarak restore edilen ve 27 milyon 100 bin liralık maliyetle tamamlanarak hizmete açılan tarihi Ulus Hali'ne esnaf ve vatandaşlar tam not verdi.

Vatandaşlardan Faruk Yardımcı, yaptığı konuşmada, "Yıllardır buraya kimse el atmadı. Başkan'ımız geldi, buraya el attı ve halimiz tertemiz oldu, her tarafı düzenledi" dedi.

Ulus Hali esnafından Cahit Ertaç ise "Çok teşekkür ederiz. Güzel bir tesisimiz oldu, müşteriler daha rahat dolaşıyor, alışverişini rahat yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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