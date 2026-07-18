ABB'den 'Birlik Aşı: Aşure' etkinliği: Binlerce başkentli bir araya geldi

(ANKARA) - Başkentliler her yıl olduğu gibi bu yıl da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Birlik Aşı: Aşure" etkinliğinde bir araya geldi. Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte aşure ikramı yapılırken Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Uğurlu sahne aldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Muharrem orucunun ardından her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel değerleri yaşatmak ve paylaşma kültürünü güçlendirmek amacıyla "Birlik Aşı: Aşure" etkinliği düzenledi. Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde gerçekleşen programda semah töreninin yanı sıra Türk halk müziğinin sevilen sanatçısı Sabahat Akkiraz ve Hüseyin Uğurlu Başkentlilerle buluştu. Etkinliğe katılan binlerce Başkentliye aşure ikram edildi.

"TUTULAN ORUÇLARIN KABUL GÖRMESİNİ DİLİYORUM"

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa katılan Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Ertan Işık, şöyle konuştu:

"Paylaşmak dayanışma göstermektir. Paylaştığımız aşure insanlık tarihinin en acı, en trajik ve en kanlı olaylarından olan Kerbala'yı simgeliyor. Tarihler 680 yılını gösterdiğinde Hz. Hüseyin, Yezid'in emriyle katledilmiştir. Öyle ki çocuklar dahil 72 kişi katledilmiştir. Hz. Hüseyin'in yakınları şehit olmadan önce susuz bırakılmışlardır. Çocuklar dahil, bir yudum su vermeyen, onları susuz bırakan böyle bir vahşet tarihte görülmemiştir. Hz. Hüseyin ve Kerbela şehitlerini de rahmet ve minnetle anıyorum. O gün bu gündür Alevi Bektaşi canlarımız, Hüseyin'in direncini diri tutmak, çocuklara yapılan zulmü unutturmamak ve haksızlığa her zaman Hüseyin'in çizgisinde sahip çıktıklarını göstermek için Muharrem ayında 13 gün oruç tutar. Biliyorum tuttuğunuz oruç yas-ı matemi simgeler, gösterişten uzak acınızı içinize atarak mateminizi yaşarsınız. Tutulan matem oruçlarının hak katında kabul görmesini diliyorum hepinize sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."

Etkinliğe katılan vatandaşlar ABB'ye teşekkür ederken, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Mehmet Genç: "Allah kabul etsin. Allah tekrarını nasip etsin."

Ali Durmuş: "Daha önceki yıllarda da katıldım, bu etkinlikler güzel oluyor. Bu kültürü yaygınlaştırıyor her şeyden önce, insanlar da üzerlerindeki baskıyı korkuyu atıyor. Sabahat Akkiraz sevdiğimiz, saydığımız ve değer verdiğimiz bir insan."

Hüseyin Babayiğit: "Böyle şeylere halkın ihtiyacı var yani olması gereken şeyler aslında. Bütün belediyelerde bunun yapılması gerekiyor, insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Bu tür etkinliklere halkın gerçekten ihtiyacı var. Mansur Başkan'a da teşekkür ediyoruz."

Ali Rıza Aslan: "Gayet güzel bir etkinlik bence toplumsal olarak bizim ihtiyaç duyduğumuz etkinliklerden birlik beraberlik açısından. Alevi Bektaşi kültürünün özünde yatan birlik beraberlik duygusunu karşılayan şeyler. Stresli bir anda insanlara iyi gelen bir ortam gayet güzel ve faydalı buluyoruz. Bence insanlar arasında bu bağ hiçbir zaman kopmuyor bu aşure sayesinde, dolayısıyla bu nesilden nesile bu şekilde aktarıldığını düşünüyorum ve bundan sonra da böyle devam edeceğine eminim."