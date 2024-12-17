Başkentray Treni Kaya ile Çarpıştı, Makinist Yaralandı

ANKARA- Polatlı arasında sefer yapan Başkentray treni, raylara düşen kayaya çarptı. Kazada, makinist hafif yaralanırken, yolcular tahliye edildi.
Kaza, öğle saatlerinde Sincan ilçesine bağlı Yenikent semti yakınlarında meydana geldi. Ankara'dan 55 yolcusuyla Polatlı'ya giden Başkentray treni, tünel çıkışında yamaçtan raylara düşen kayaya çarptı. Kazada, makinist hafif yaralandı. Yolcular ise kazayı yara almadan atlattı. Trendeki yolcular araçlarla bölgeden tahliye edildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan demir yolunda çalışma başlatıldı.
Haber: Emre EFE/ANKARA,
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