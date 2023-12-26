Başkentte Eşi Silahla Vurularak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Ankarada eşi Sultan Başer'i ateşli silahla öldüren Mikail Başer, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mikail Başer'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğince "eşe karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Mamak ilçesi bulunan Küçük Kayaş Mahallesi'nde Mikail Başer ile eşi Sultan Başer bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesiyle Mikail Başer eşini tabancayla vurmuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 4 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, Sultan Başer'in cenazesi de Ortaköy Mezarlığı'na defnedilmişti. - ANKARA