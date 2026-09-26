Başkentte hesap yüzünden tartıştığı köfteciyi öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde hesap yüzünden tartıştığı seyyar köfteciyi darbederek öldüren zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Karapürçek Mahallesi Şehit Harun Aydın Caddesi'nde bulunan seyyar köfteci Ali Arduç, 6 Eylül'de gece saatlerinde hesap yüzünden müşterisi İzzet Ü. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Ali Arduç ile İzzet Ü'nün arkadaşları da kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında İzzet Ü, köfteci Arduç'u taşla darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülen Arduç, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri İzzet Ü'nün de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzet Ü. tutuklanırken, 7 arkadaşı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.