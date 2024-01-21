Başkentte metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Başkentte metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'ndeki bir metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.