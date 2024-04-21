Başkentte taksi durağına silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

CHP Milletvekili: İktidar Uyuşturucu ile Mücadele İçin Hiçbir Şey Yapmıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 yılı faaliyet raporunu değerlendirerek, uyuşturucu ile mücadele konusunda iktidarın hiçbir şey yapmadığını belirtti. İlgezdi, 2023 yılında 251 bin 103 uyuşturucu olayının meydana geldiğini ve bu durumun vatandaşları uyuşturucu batağına sürüklediğini ifade etti. Ayrıca, 2023 yılında ele geçirilen uyuşturucu miktarlarının da endişe verici boyutta olduğunu vurguladı.