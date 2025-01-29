BASKİ, Balıkesir'deki Arıtma Sorununu Çözüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BASKİ, Balıkesir'deki Arıtma Sorununu Çözüyor

Geniş Video İzle

Balıkesir'de yıllardır süregelen arıtma istasyonu sorunu BASKİ ekipleri tarafından çözülmeye çalışılıyor.

29.01.2025 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılların sorununa BASKİ neşter vurdu

BALIKESİR - Balıkesir'de bölgenin kapasitesini kaldıramayan ve en az 20 yıllık olduğu öğrenilen arıtma terfi istasyonunda kronik hale gelen arızası sonucu kanalizasyonun pis suları denize karıştı. BASKİ ekipleri, soruna neşter vurarak kolları sıvadı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde arıtma tesisinde yaşanan boru arızası sonucu kanalizasyon suları denize boşaldı. Çevrede oturan vatandaşlar kirliliğe tepki gösterirken, önlem alınmasını istedi. Arızanın en az 20 yıllık olduğu öğrenilen arıtma sisteminden kaynaklandığı öğrenilirken, yılların ihmali de ortaya çıkmış oldu. Emekli öğretmen Hatice Engin, " Şimdi bu dereden akan su, arıtma tesisinden çıkan arıtılmış olduğu sayılan bir su. Aslında artık bölgemizde arıtma tesisleri yeterli değil. Arıtma tesislerinden çıkan kirli suyu taşıyan derin deniz deşarjı yeterli değil. Yazın nüfusun artması, nüfus baskısı ve kıyıların inanılmaz derecede imara açılması sorunu büyütüyor. Dış göç nedeniyle nüfusun yoğunluğu ile beraber, artık altyapı yeterli değil. Önlem alınmalı" dedi.

BASKİ ekipleri ise eskiyen sistemi çalışır hale dönüştürmek için seferberlik ilan etti.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel BASKİ, Balıkesir'deki Arıtma Sorununu Çözüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:38 Vatandaşı böyle kandırmışlar Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti
11:04 ’Getir götür’ işlerinden patronluğa İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi 'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi
10:29 Ahmet Türk’ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
10:10 Erdoğan ’’Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız’’ dedi, Bakan Ersoy’un dudaklarından tek cümle döküldü Erdoğan ''Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız'' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
07:22 Siirt Belediyesi’ne kayyum atandı Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
16:54 Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı
16:50 Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor Hemcinslerine tavsiye vermek isteyen kadının sözlerine tepki yağıyor
16:41 Cengiz Ünder’in Beşiktaş’a transferi iptal oldu Cengiz Ünder'in Beşiktaş'a transferi iptal oldu
16:38 ABD’li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin’i öldürmeye çalıştı ABD'li gazeteciden kriz çıkaracak iddia: Biden, Putin'i öldürmeye çalıştı
16:24 Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan hakkında ilk kez konuştu: Etik değil
16:02 Trump, DeepSeek’in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti Trump, DeepSeek'in ABD borsasına verdiği zararı olumlu buldu, 1 trilyon dolar kaybettirmişti
15:53 Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye’ye geri dönüyor Kariyerinde bir ilk olacak: Zeki Çelik, Türkiye'ye geri dönüyor
15:51 Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City’den getirdi Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2025 12:06:27. #1.11#
SON DAKİKA: BASKİ, Balıkesir'deki Arıtma Sorununu Çözüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.