BASKİ, Balıkesir'deki Arıtma Sorununu Çözüyor

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Yılların sorununa BASKİ neşter vurdu

BALIKESİR - Balıkesir'de bölgenin kapasitesini kaldıramayan ve en az 20 yıllık olduğu öğrenilen arıtma terfi istasyonunda kronik hale gelen arızası sonucu kanalizasyonun pis suları denize karıştı. BASKİ ekipleri, soruna neşter vurarak kolları sıvadı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde arıtma tesisinde yaşanan boru arızası sonucu kanalizasyon suları denize boşaldı. Çevrede oturan vatandaşlar kirliliğe tepki gösterirken, önlem alınmasını istedi. Arızanın en az 20 yıllık olduğu öğrenilen arıtma sisteminden kaynaklandığı öğrenilirken, yılların ihmali de ortaya çıkmış oldu. Emekli öğretmen Hatice Engin, " Şimdi bu dereden akan su, arıtma tesisinden çıkan arıtılmış olduğu sayılan bir su. Aslında artık bölgemizde arıtma tesisleri yeterli değil. Arıtma tesislerinden çıkan kirli suyu taşıyan derin deniz deşarjı yeterli değil. Yazın nüfusun artması, nüfus baskısı ve kıyıların inanılmaz derecede imara açılması sorunu büyütüyor. Dış göç nedeniyle nüfusun yoğunluğu ile beraber, artık altyapı yeterli değil. Önlem alınmalı" dedi.

BASKİ ekipleri ise eskiyen sistemi çalışır hale dönüştürmek için seferberlik ilan etti.