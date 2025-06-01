BASKİ'den Kurban Bayramı Uyarısı: Kanalizasyon Hatlarına Dikkat!

(BALIKESİR) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşları uyardı. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Özellikle Kurban Bayramı'nda bilinçsizce davranışlardan dolayı kanalizasyon hatları yabancı cisimlerle doluyor. Kanallara bilinçsizce atılan atıklardan dolayı kentimizin altyapısı zarar görüyor" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi yapılan uyarıda, dere yatakları, mazgal, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarına kurban atıklarının atılmaması gerektiği belirtildi. Yetkililer, atıklar nedeniyle oluşabilecek hasarın altyapıya verdiği zararlara dikkati çekti.

Kurban atıklarının kurban kesim noktalarında belirlenen yerlere bırakılması gerektiğini hatırlatan BASKİ Genel Müdürü Öztürk, Balıkesir'in atık sularını toplayarak arıtma tesislerine ileten kanalizasyon hatlarına atılan kurban atıkları ve çöplerin, tesisleri kısa sürede bile olsa işleyemez hale getirdiğine dikkati çekti. Öztürk, "Özellikle Kurban Bayramı'nda bilinçsizce davranışlardan dolayı kanalizasyon hatları yabancı cisimlerle doluyor. Bu cisimler akışı engelleyerek kısa sürede tıkanmalara, kanal taşmalarına ve su baskınlarına neden oluyor. Kurban Bayramı'nda kanallara bilinçsizce atılan atıklardan dolayı kentimizin altyapısı zarar görüyor" dedi.

BASKİ bayramda da tam kadro sahada olacak

Kent genelinde 20 ilçenin tümünde Kurban Bayramı boyunca BASKİ ekiplerinin sahada olacağını belirten Öztürk, "20 ilçemizde kanalizasyon hatlarında periyodik bakım ve temizlikleri aksatmadan yapıyoruz. Bakım, onarım ve temizlik ekiplerimiz, 7 gün 24 saat esasıyla özveriyle çalışıyor. Kurban Bayramı öncesinde de kanalizasyon ve mazgallarda kapsamlı bir temizlik çalışması yaparak önlemlerimizi aldık" ifadelerini kullandı.