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BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Susurluklu muhtarları dinledi

BALIKESİR - Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 20 ilçenin mahalle muhtarlarıyla buluşmaya devam ediyor. Susurluklu mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Öztürk, bölgedeki su ve altyapı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Susurluk ilçesinden mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Her mahallenin su ve altyapıya dair sorunlarını tek tek ele almayı hedefleyen Öztürk, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. Su ve altyapı konusunda yıllardır kronik hale gelen sorunların kalıcı çözüme ulaşması için projeler geliştirdiklerini söyleyen Öztürk, muhtarlardan gelen her talebi detaylı olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. BASKİ genel müdür yardımcıları ve daire başkanlarının da yer aldığı toplantıda muhtarlar, sunulan hızlı ve erişilebilir hizmetten dolayı Erdoğan Öztürk'e teşekkür ettiler. Su deposu bakımı isteyen muhtarları dinleyen Öztürk, depo kapısının hemen yaptırılması talimatını verdi.

"İş birliği içerisinde kalıcı çözümler hedefliyoruz"

Susurluk'ta vatandaşların temiz ve sağlıklı suya kavuşmaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, "Balıkesir için faydalı işler yapacağız ve bunu sizlerle başaracağız. Bizim gördüğümüz, göremediğimiz şeyler olabilir. Sizlerin de talep ve önerileriyle el birliği içinde sorunları çözeceğiz. Her mahallemizin talebini kendi özelinde ele alıyoruz. Sorunların üzerini örtmek yerine uzun vadeli, kalıcı çözümleri hedefliyoruz," diyerek muhtarların dile getirdiği her talebi tüm detaylarıyla ele aldıklarını vurguladı.

"BASKİ Genel Müdürü bizimle çok ilgilendi"

BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk'ün katılımıyla güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Han Mahallesi Muhtarı Vicdan Tuna Uçak, "Muhtarlar olarak BASKİ ile yapılan toplantımız gayet güzeldi. Sorunlarımızı dile getirdik, sorunlarımızın da çözüleceğine inanıyoruz. Sağ olsun Genel Müdürümüz bizimle çok ilgilendi. Ahmet Akın Başkanımıza başarılar diliyorum, Susurluk'a bekliyoruz" dedi.

"Aşılmayacak sorunumuz yok"

Susurluk Muhtarlar Derneği Başkanı ve Buzağılık Mahallesi Muhtarı Nihat Irmak, "Çok verimli bir toplantı olduğuna inanıyorum. Çok aşılmayacak sorunumuz yok. İnşallah zaman içerisinde hepsinin sırasıyla olacağına inanıyorum. BASKİ çok olumlu yaklaştı. Öncelikle bu toplantıyı sağladıkları için çok teşekkür ederim. Burada ayrı ayrı ulaşmak var, herkesin burada derdini sormak var. Bütün personel burada, şeflerimizden Genel Müdürümüze varana kadar. Ortak bir toplantı, ortak bir karar. Tek tek koşturmaktan ve dilekçe peşinde koşmaktan çok daha iyi. Başkanımız Ahmet Akın'ı seviyoruz ve destekliyoruz" diye konuştu.

Yaylaçayır Muhtarı İbrahim İlbek ise, "Toplantı oldukça verimli geçti. BASKİ Genel Müdürümüz Erdoğan Öztürk'ün gayet olumlu düşünceleri var. İnşallah sorunlarımızı çözerek daha güzel işler yapmayı umut ediyoruz. BASKİ ekipleri güzel çalışmalar yapıyorlar" şeklinde konuştu.