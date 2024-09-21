BASKİ, Önceki Yönetimin Altyapı Yatırımlarını İncelemeye Alıyor

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) yönetimi, önceki yönetim tarafından özel bankalardan yapılan milyarlarca liralık borçlanmaya rağmen altyapıya yatırım yapılmadığının tespit edilmesi üzerine kamu zararı şüphesiyle doğrudan teminle yapılan alımlar da dahil son 5 yılda yapılan tüm ihale süreçlerini, Kayıp Kaçak Komisyonu'nda inceleyecek.

Balıkesir genelinde neredeyse tüm altyapının en az 40 yıllık olduğunu tespit eden BASKİ ekipleri, önceki yönetimin bıraktığı 6 milyar liraya yakın borca rağmen altyapıya yatırım yapmaması üzerine kamu zararı şüphesiyle doğrudan teminle yapılan alımlar da dahil son 5 yılda yapılan tüm ihale süreçlerini, kuracağı Kayıp Kaçak Komisyonu'nda mercek altına alacak.

Komisyon çalışmalarını bağımsız bir şekilde gerçekleştirecek

Komisyonun çalışmalarının bağımsız bir şekilde titizlikle yürütüleceğini vurgulayan BASKİ yetkilileri, bu adımın kuruma olan güveni pekiştirmek ve kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla atıldığını bildirdi. İncelemelerin ardından elde edilen bulgular, kamuoyuyla paylaşılacak.