Baskil'de İlköğretim Haftası Etkinliği

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Elazığ'ın Baskil ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Baskil Vakıfbank Ortaokulunda gerçekleştiren etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, müzik dinletisi sunuldu.

Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, programda görev alan öğrencileri tebrik etti ve tüm öğrencilere başarılar diledi.

Program sonunda öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Türker, öğretmenlere 2024-2025 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Selami Yavuz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitim öğretime katkı sunacağına inandığını belirtti.

Programa, Belediye Başkanı Tuncer Turus, Jandarma Komutan Vekili Gökhan Arıkan, İlçe Emniyet Amiri Abdullah Deniz ve İlçe Müftü Vekili Osman Taylan katıldı.