Baskil\'de Kara Yılan Görüntülendi

17.05.2026 17:11
Elazığ Baskil'de 2 metre boyunda kara yılan cep telefonuyla kaydedildi. Yılan zararsız.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde kara yılan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçe kırsalında arkadaşlarıyla ışkın toplamaya giden Ömer Şen, bir bitki kümesinin çevresinde hareketsiz duran yılanla karşılaştı.

Şen, bir süre hareketsiz duran yılanı uzaktan inceledi. Daha sonra bir anda hareketlenen yılan, otların arasına girerek gözden kayboldu.

Yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğu değerlendirilen kara yılan cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yılanın kayda alınan görüntüsünü inceleyen Fırat Üniversitesi (FÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Eyüp Bağcı, yılanın literatürde Dolichophis jugularis adlandırılan "kara yılan" olduğunu belirtti.

Söz konusu yılanın Türkiye ve Avrupa'da bilinen en uzun yılan türleri arasında yer aldığını ifade eden Bağcı, yılanın boyu uzadıkça irileşen ve kalınlaşan bir yapısının olduğunu ve insanlar tarafından zehirli dev bir yılan sanılarak korku yaratılabildiğini dile getirdi.

Bağcı, zehirsiz olan bu yılanın meyve ağaçlarına ve mahsullere zarar veren tarla faresi gibi kemirgenlerle beslendiği için çiftçi dostu olduğunu vurguladı.

Havaların ısınmasıyla yılanların kış uykusundan uyandığını ifade eden Bağcı, bu nedenle insanların özellikle otluk alanlarda koca engerek gibi zehirli yılan türleri de olabileceği düşüncesiyle bastıkları yerlere dikkat etmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

