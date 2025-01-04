Baskil Kaymakamı Türker'den şehit polis Fethi Sekin'i anma mesajı

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Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, şehit polis Fethi Sekin için anma mesajı yayımladı.

Türker mesajında, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen alçak saldırıda büyük bir facianın önüne geçmek için canını siper eden kahraman şehit polis Fethi Sekin'i şehadetinin 8. yılında şükranla andığını belirtti.

Sekin'in vatan aşkı ve kahramanlığının nesillerce taşınacak bir miras olduğunu aktaran Türker, şunları kaydetti:

"Hem kahraman polis Fethi Sekin'i hem de saldırıda şehit düşen mübaşir Musa Can'ı minnet ve rahmetle anıyorum. Başta aileleri olmak üzere tüm halkımıza bir kez daha başsağlığı diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun."