Baskil İlçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyeleri Seçildi

Baskil ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği çalışmalarında yer alacak olan meclis üyeleri seçimi yapıldı.
Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Özel İdare Müdürü Mustafa Erbey, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı başkanlığında birlik encümen seçiminde 66 köy muhtarı ve 2 il genel meclis üyesi oy kullandı.
3 adayın yarıştığı seçimde, en yüksek oyu alan Kayabeyli köyü muhtarı Rıfat Bozaba kazandı.
Kaymakam Kundakçı, "Birlik seçimine katılan 60 köy muhtarı ve 2 il genel meclis üyesine teşekkür ediyoruz. Seçilen yeni üyelere başarılar dilerim." dedi.
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