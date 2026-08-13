Başkurdistan'da İHA Saldırısı Yangın Çıkardı
Rusya'nın Başkurdistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen İHA saldırısı sonrası sanayi bölgesinde yangın çıktı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti'ndeki sanayi bölgesinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.
Başkurdistan Cumhuriyeti Başkanı Radiy Habirov, yaptığı yazılı açıklamada, Salavat şehrindeki sanayi bölgesine yoğun İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.
İHA'lardan birinin sanayi bölgesine düştüğünü belirten Habirov, saldırı nedeniyle yangın çıktığını ve ilgili ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Rus e-ticaret platformu Wildberries'ten yapılan açıklamada, şirkete ait tesisin bulunduğu bölgede yangın çıktığı ve tesisin tahliye edildiği ifade edildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgedeki bir petrol rafinerisinde yangın çıktığı görüldü.
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