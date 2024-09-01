İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının TSYD havuzuna alınmaması iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının TSYD havuzuna alınmaması iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Valiliği, Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) havuzuna başörtülü bir kadının alınmadığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaparak, soruşturma başlatıldığını ve iddiaların doğru çıkması durumunda dernek hakkında idari işlem yapılacağını ve ayrımcılık yapanların suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.

01.09.2024 12:29
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İSTANBUL Valiliği, başörtülü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) havuzuna alınmadığı iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.' ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği, sosyal medya platformlarında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)'nin havuzuna başörtülü bir kadının kıyafetinden dolayı alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında 'Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönünde iddialar yayınlanmıştır. Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşerimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

İstanbul, Türkiye, Spor, İnsan Hakları, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının TSYD havuzuna alınmaması iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının TSYD havuzuna alınmaması iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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