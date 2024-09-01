İstanbul Valiliği, başörtülü bir kadının TSYD havuzuna alınmaması iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

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İSTANBUL Valiliği, başörtülü bir kadının Türkiye Spor Yazarlar Derneği (TSYD) havuzuna alınmadığı iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'Bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır.' ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği, sosyal medya platformlarında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD)'nin havuzuna başörtülü bir kadının kıyafetinden dolayı alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sosyal medya mecralarında 'Tesettürlü bir hanımefendinin Türkiye Spor Yazarlar Derneği'ne ait havuza, kıyafeti nedeniyle alınmadığı' yönünde iddialar yayınlanmıştır. Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda, iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşerimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur" ifadeleri yer aldı.