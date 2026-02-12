Başsavcı Aydemir 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Başsavcı Aydemir 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Başsavcı Aydemir \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
12.02.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Başsavcısı Aydemir, 'Yılın Kareleri' oylamasında 112 fotoğrafı inceledi ve tercihlerini belirledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Aydemir, "Portre" kategorisinde oyunu Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafından yana kullandı."

Aydemir, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafını tercih etti.

Başsavcı Aydemir, "Yılın Kareleri"nde emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Başsavcı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başsavcı Aydemir 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın İETT otobüsünde tansiyon yükseldi: Bir düğmeye basacaksın!
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Yılmaz Vural’a bomba teklif Paraya para demeyecek Yılmaz Vural'a bomba teklif! Paraya para demeyecek
Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi, 12 gündür haber alınamayan kiracının evi boş çıktı
Arda Güler’i bıktıran olay Takım yemeğini bile terk etti Arda Güler'i bıktıran olay! Takım yemeğini bile terk etti

13:53
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
13:26
İstanbul’da ulaşıma zam kapıda İşte yeni tarife
İstanbul'da ulaşıma zam kapıda! İşte yeni tarife
13:05
Olaylı maçı da o yönetmişti İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
Olaylı maçı da o yönetmişti! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin hakemi
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
12:24
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Üniversite öğrencisinden kenti karıştıran sözler: Annem, belediye başkanı ile yasak aşk yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 14:06:09. #7.11#
SON DAKİKA: Başsavcı Aydemir 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.