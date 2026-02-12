Başsavcı Aydemir \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydemir, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Aydemir, "Portre" kategorisinde oyunu Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafından yana kullandı."

Aydemir, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken", "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise Elif Öztürk'ün "Hava yolu" fotoğrafını tercih etti.

Başsavcı Aydemir, "Yılın Kareleri"nde emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ederek, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.