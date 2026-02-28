Başsavcı Çelikkol\'dan Öğrencilere Mesleki Tavsiyeler

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı.

Kentteki özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesi öğrencileri, Çelikkol'a ziyarette bulundu.

Konuklarıyla sohbet eden Çelikkol, öğrencilere yargı teşkilatının işleyişi ve mesleki deneyimlerini anlattı.

Çelikkol, hukuk eğitiminde teorik bilginin yanı sıra uygulamanın da önemli olduğunu belirtti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çelikkol, "Hukuk mesleği sadece bilgi değil aynı zamanda sabır, vicdan ve sorumluluk gerektirir. Kendinizi sürekli geliştirin ve adalet duygunuzu her zaman ön planda tutun. Sürekli okuyun ve araştırın." dedi.

Yasadışı bahis uyarısı

Yasadışı bahis faaliyetlerinden uzak durulması gerektiğini anlatan Çelikkol, şunları kaydetti:

"Hiçbir şekilde banka hesaplarınızı başka kişilere kullandırmayın. Bu tür sistemlere dahil olduğunuz zaman geri dönüşü olmayan bir mağduriyet yaşayabilirsiniz. Eğer böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsanız ilgili makamlardan yardım alın ve dikkatli olun. Bu tuzağa sakın düşmeyin."

Ziyaret, öğrencilerin Başsavcı Çelikkol ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.