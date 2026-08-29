Başsavcı Emre'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Başsavcı Emre'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başsavcı Emre\'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, zaferin bağımsızlık ilanı olduğunu, vatanın adalet ve hukukun üstünlüğüyle korunacağını belirterek Atatürk ve şehitleri andı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başsavcı Emre, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

?Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan zaferin, Türk milletinin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin ilanı olduğunu kaydeden Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Dün cephede kanla savunulan vatan bağımsızlığı, bugün ve gelecekte ancak adaletle ve hukukun üstünlüğüyle payidar kalacaktır. Hak ve adaletin egemen olduğu bir toplum, bu büyük zaferin en kıymetli teminatıdır. Bu mukaddes emaneti adalet, birlik ve beraberlik içinde yarınlara taşımak kararlılığıyla, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. ?30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başsavcı Emre'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başsavcı Emre'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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