Başsavcı Emre'den Kaymakam Şengök'e Ziyaret
Mersin Başsavcısı Yasin Emre, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök'ü ziyaret etti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök'ü ziyaret etti.
Kaymakam Şengök, makamında ağırladığı Başsavcı Emre'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette, Yenişehir ilçesinde ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Kaynak: AA
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