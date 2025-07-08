Başsavcı Karabulut'a Veda Programı

Ardahan'dan tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez ile diğer hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.

Ardahan Adliyesi'nden yapılan açıklamaya göre, adliyedeki veda programı savcı, hakim, adliye personeli ve aileleri katıldı.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Karabulut, burada yaptığı konuşmada herkesten "helallik" istedi.

Karabulut, "Ardahan'da tayin olmamız dolayısıyla bizim için programlar yapıldı, bu onlardan bir tanesi. Dolayısıyla organize edenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.