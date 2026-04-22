Başsavcı Koltuğunu Öğrenciye Devretti

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Başsavcı Akbulut, Abdulkadir Tutaşı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Emek ve öğretmenlerini makamında ağırladı.

Adli sistem hakkında Emek ve öğretmenlerine bilgi veren Akbulut, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Daha sonra Akbulut'un koltuğuna oturan Emek, tüm alanlarda olduğu gibi çocuklara yönelik suç odaklarıyla da mücadelede çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.