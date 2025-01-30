Başsavcı Şahingöz, 'Yılın Kareleri' oylamasında

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Batman Cumhuriyet Başsavcısı Murat Şahingöz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahingöz, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony"nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ölümcül Kanıt" karesini seçen Şahingöz, "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işler" fotoğrafına oy verdi.

Şahingöz, "Günlük Hayat"ta Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Lokman İlhan'ın "Derin tehdit", "Spor"da ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" kareleri için oy kullandı.