Başsavcılık'tan E.U. Sağlık Durumu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başsavcılık'tan E.U. Sağlık Durumu Açıklaması

05.05.2026 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Başsavcılığı, E.U.'nun sağlık durumuyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımları yalanladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında tutuklu bulunan E.U'nun sağlık durumuyla ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin dosyasında sanık olan E.U'nun "çok ciddi sağlık sorunlarının olduğu, avukatıyla görüşmeye dahi güçlükle gidebildiği, yataktan kalkamadığı, yoklamaya çıkamadığı, 20 kilo verdiği ve hastaneye yatırıldığı" yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Ceza İnfaz Kurumu kayıtları üzerinden yapılan incelemede, adı geçen tutuklunun Paşakapısı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmaktayken, 10 Mart'ta duruşma için misafir olarak Marmara 1 No'lu Ceza İnfaz Kurumu'na naklinin yapıldığı belirtilen açıklamada, 7 Nisan'da Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi'ne sevkinin sağlandığı, fıtık ve bel ağrısı tanısı konulduğu, ayrıca kalp ve tansiyon hastalıklarından dolayı da reçete düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2 Mayıs'ta saat 13.20 sıralarında avukat ziyareti sonrası kurum görevlilerine kasık ağrısının olduğunu beyan etmesi üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi'ne gönderildiği, 4 Mayıs'ta kurum revir biriminde yapılan muayenesinde bel ağrısı, kasık ağrısı ve sağ bacak ağrısı (miyalji) sebebiyle ağrı kesici iğne yapıldığı, beyin cerrahisi, ortopedi ve genel cerrahi polikliniklerine sevkinin yapıldığı, bugün Silivri Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Polikliniği'ne sevki sağlanarak MR çekimi yapıldığı, Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkinin yapıldığı, 6 Mayıs'ta Marmara Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Genel Cerrahi Polikliniklerine sevklerinin olduğu, 8 Mayıs'ta Fizik Tedavi Polikliniği'ne sevkinin planlandığı anlaşılmıştır."

Başsavcılığın açıklamasında, adı geçen tutuklunun tedavi sürecinin diğer tutuklu ve hükümlülerde olduğu gibi hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başsavcılık'tan E.U. Sağlık Durumu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:20:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Başsavcılık'tan E.U. Sağlık Durumu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.