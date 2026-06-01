Baştımar Aile Müzesi Açıldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 1800'lü yıllarda Hacı Yakupoğlu Ahmet Ağa tarafından inşa edilen tarihi konak, restorasyon çalışmalarının ardından "Baştımar Aile Müzesi" olarak açıldı.

Karadeniz mimarisinin özelliklerini taşıyan konak, restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla müze olarak turizme kazandırıldı.

Açılış programına katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, müzenin yapımında emeği geçen aile üyelerini ve tarihçileri tebrik etti.

Geçmişin geleceğe aktarılması noktasında bu gibi çalışmaların önemli olduğunu belirten Saral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kültür Bakanlığımızın da kültürel mirasa sahip çıkma, Türkiye'nin her karış yerinde, her santimetre karesinde tarihiyle buluşturma noktasındaki çalışmalarını da takdirle izliyoruz. Baştımar Ailesi Müzesi'ni bizlerle buluşturan, bu konuda maddi manevi her türlü imkanlarını ortaya koyarak sadece Of'umuza, Sürmene'mize, araklımıza değil tüm Türkiye'ye bu güzellikleri yaşatmak adına yaptığı çalışmalar için Alaattin İlyas Saral ağabeyimize sizler adına çok teşekkür ediyorum."

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ise açılışta bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aile üyelerine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Of Kaymakamı Eşref Akça da müzenin bölgenin kültürel mirasını ve tarihi estetiğini yansıttığını belirterek, gelecek nesillerin buradan yararlanması gerektiğini söyledi

Konağın geçmişiyle ilgili bilgi veren Fatma Saral Özer ise ailesinin Osmanlı, Milli Mücadele ve Cumhuriyet döneminde etkin rol aldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Baştımar ailesinin fotoğrafları, aile hakkındaki Osmanlı arşivleri ve kütüphanenin yer aldığı müzenin açılışı yapıldı.

Açılışa, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi, eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Celal Ataman, siyasi parti temsilcileri ile TRT 1'in sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz"in bazı oyuncuları katıldı.