Baston Ustası Kardan Sincap Yaptı - Son Dakika
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Baston Ustası Kardan Sincap Yaptı

Mithat Güllüoğlu, kardan yaptığı sincap figürüyle hayranlık uyandırdı ve fotoğraf çektirdi.

25.02.2025 16:24
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Baston ustasının kardan sincabı görenleri hayran bıraktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan baston ustası Mithat Güllüoğlu, kardan yaptığı sincap figürleriyle adeta yeteneğini konuşturdu.

İlçede çocukluğundan bu yana baston ustalığıyla uğraşan Güllüoğlu, kardan yaptığı sincap figürüyle görenleri hayran bıraktı. Elindeki ceviz detayı, kuyruğu ve 180 santimetrelik boyu ile dikkatleri üzerine çeken kardan sincabı görenler fotoğraf çektirdi.

Yaptığı eserle ilgili konuşan Güllüoğlu, "Baston ustasıyım. Çocukluğumdan bu yana baston yapıyorum. Her kar yağdığında bu tarz çalışmalar yapıyorum. Böyle figürler yapıyoruz. Eski tarihlerde yaptığımız çalışmalarımız da var. Çok kişi şaşırıyor, fotoğraf çektiriyor. Yeteneğimizle yapabildiğimiz için çok farklı şeyler üretebiliyoruz. İmkanım olsa, kalıcı olarak ağaç kütüğünden büyük halini yapabilirim. Yaklaşık üç dört saat içerisinde bunu yaptım. Aslında kardan yunus yapacaktım ama aklıma bu geldi, sincap yaptım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Baston Ustası Kardan Sincap Yaptı - Son Dakika

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