Bataklıkta Mahsur Kalan Koyun Kurtarıldı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde bataklıkta mahsur kalan koyunu itfaiye kurtardı.
Paşapınarı mevkisinde bir koyunun bataklık alanda mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla koyunu mahsur kaldığı yerden kurtararak sahibine teslim etti.
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