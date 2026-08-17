Bataklıkta Mahsur Kalan Leylek Kurtarıldı
İnegöl'de bataklıkta mahsur kalan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı, tedavi için hayvan barınağına götürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'nde bulunan Boğazköy Barajı'nda bataklık alanda mahsur kalan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bataklıkta mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan leylek, tedavisinin yapılması amacıyla İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Leyleğin burada yapılacak kontrollerin ardından sağlık durumuna göre gerekli tedavisinin uygulanacağı öğrenildi.
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