Bataklıkta Mahsur Kalan Leylek Kurtarıldı - Son Dakika
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Bataklıkta Mahsur Kalan Leylek Kurtarıldı

Bataklıkta Mahsur Kalan Leylek Kurtarıldı
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İnegöl'de bataklıkta mahsur kalan leylek itfaiye tarafından kurtarıldı, tedavi için hayvan barınağına götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Hamzabey Mahallesi'nde bulunan Boğazköy Barajı'nda bataklık alanda mahsur kalan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bataklıkta mahsur kalan leyleği fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan leylek, tedavisinin yapılması amacıyla İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

Leyleğin burada yapılacak kontrollerin ardından sağlık durumuna göre gerekli tedavisinin uygulanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, İtfaiye, İnegöl, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bataklıkta Mahsur Kalan Leylek Kurtarıldı - Son Dakika

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