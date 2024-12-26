Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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