Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

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Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.