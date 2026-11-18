Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen yaş meyve sebze değerlendirme toplantısı, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Batı Antalya'nın yaş meyve ve sebze üretimi ile ihracat kapasitesi, sektörün mevcut durumu, dış pazarlardaki gelişmeler ve gelecek dönem hedefleri ele alındı.

Toplantıya KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Acar, BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Can, Kumluca Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Durdaş, KUTSO yönetim kurulu ve meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile dernek temsilcileri ve sektör paydaşları katıldı.

KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Acar, Batı Antalya'nın örtü altı tarım ve yaş meyve sebze ihracatında önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti.

Bölgenin üretim gücü ve ürün çeşitliliğiyle Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatına önemli katkı sağladığını ifade eden Acar, üretici ve ihracatçıların uluslararası pazarlardaki gücünü artırmak için kurumlar arası işbirliğinin önem taşıdığını kaydetti.

Acar, BAİB ve KUTBO başta olmak üzere sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek sahadaki ihtiyaçları değerlendirdiklerini, ortak akılla bölgenin ihracat potansiyelini geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Toplantıda ayrıca üretici ve ihracatçıların karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.