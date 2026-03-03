Batı Balkanlar'ın AB Üyeliği Önemli Yatırım

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska-Davkova, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğinin, Avrupa'nın ve bölgenin güvenliği için en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Siljanovska-Davkova, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. Siljanovska-Davkova ve Rutte, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Siljanovska-Davkova, Rutte'nin ziyaretini müttefik dayanışmasının ve ortak sorumluluğun öneminin açık bir teyidi olarak değerlendirdi.

Siljanovska-Davkova, "NATO'nun sadece bir askeri ittifak olmadığına, aynı zamanda paylaşılan değerler, ortak sorumluluk ve en önemlisi güvenli bir gelecek için ortak bir vizyon topluluğu olduğuna yürekten inanıyorum." dedi.

Ülkesinin NATO'nun konumunun korunmasına aktif katkı sunduğunu belirten Siljanovska-Davkova, Letonya, Bulgaristan ve Romanya'daki muharip gruplara, Kosova'daki KFOR misyonuna ve Bosna Hersek'teki Althea misyonuna katılım sağladıklarını ifade etti.

Kuzey Makedonya'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini vurgulayan Siljanovska-Davkova, adil ve kalıcı bir barış için bir anlaşmaya varılabileceğine inandıklarını söyledi.

Siljanovska-Davkova, "Sadece bizim güvenliğimiz için değil, Avrupa'nın bütününün güvenliği için en büyük yatırım ve garanti, Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'ne üyeliğidir." ifadelerini kullandı.