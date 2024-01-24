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Batı Karadeniz'de Kuvvetli Kar Uyarısı - Son Dakika
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Batı Karadeniz'de Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz bölgesinde yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı görülecek. Kar yağışının Cuma günü etkisini arttırması ve hafta sonu boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Karadeniz\'de Kuvvetli Kar Uyarısı
24.01.2024 - 23:49,  Güncelleme: 23:50
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Batı Karadeniz için yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.

Cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.

Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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