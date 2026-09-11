Batı Karadeniz\'de palamut bolluğu sürerken balıkçılar hamside de bereket bekliyor

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonuyla palamut bereketi yaşayan Batı Karadeniz'deki balıkçılar, hamside de sezonun bereketli geçmesini bekliyor.

Palamut bolluğuyla sezona "vira bismillah" diyen balıkçılar, deniz suyunun soğumasıyla hamside de bolluk yaşanacağından umutlu.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Osman Özer, AA muhabirine, sezonun çok iyi başladığını ve hava şartlarına göre aynı bereketle devam ettiğini söyledi.

Deniz şartlarının poyraz nedeniyle bir haftadır iyi olmamasına rağmen palamut bolluğunun devam ettiğini belirten Özer, "Palamut bolluğu yaklaşık 1,5-2 ay daha devam eder diye düşünüyoruz. Güzel palamut sezonu geçiriyoruz. Geçen yıl çok kötü sezon geçirdik. Teknelerimiz açıldı ama hiçbir şey kazanamadan sezonu kapattı." diye konuştu.

Bu yıl palamudun ardından bereketli hamsi avı beklediklerini dile getiren Özer, "Palamudun arkasından çinekop ve lüfer bekliyoruz. Hamsi büyük ihtimalle güzel olacak gibi görünüyor. 1,5 ay sonra palamut avcılığından sonra çinekop, lüfer ve hamsi avının güzel olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.