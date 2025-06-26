Batı Şeria\'da 3 Filistinli İçin Cenaze Töreni

İşgal altındaki Batı Şeria'da dün Filistin topraklarını gasbeden İsrailli bir grubun saldırısında öldürülen 3 Filistinli için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Filistinli kalabalık, sık sık İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler aleyhinde sloganlar attı.

Cenazeler, defin öncesinde son bir kez veda için ailelerinin evlerine getirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden bir grup, dün, Ramallah'ın doğusundaki Kefr Malik kasabasında Filistinlilere saldırmış, evleri ve araçları ateşe vermişti. Saldırıya karşı koymaya çalışan Filistinlilere ateş açan İsrailli saldırganlar, 3 Filistinliyi öldürmüş, 7 Filistinliyi de yaralamıştı.